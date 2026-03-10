Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Victoria’s Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России

РИА Новости: Victoria’s Secret зарегистрировала товарный знак Pink в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria’s Secret зарегистрировал в России товарный знак своей более молодежной линии Pink, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документу, компания в марте 2025 года подала заявку на регистрацию знака Victoria’s Secret Pink. В качестве заявителя указана компания «Викториа’с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Ведомство в марте текущего года приняло решение о регистрации.

Теперь под этим брендом Victoria’s Secret сможет продавать в России парфюм, косметику, средства по уходу за кожей, нижнее белье и одежду.

Бренд Victoria’s Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.