Иран не собирался наносить по США превентивный удар, заявил Аракчи

Аракчи: Иран не собирался наносить по США превентивный удар.

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран собирались нанести превентивный удар по США или американским военным.

«Заявления о том, что Иран планировал нанести удар по США или американским вооруженным силам, будь он превентивным или упреждающим, является сущей ложью», — написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

