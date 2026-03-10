Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.