Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России

РИА Новости: Hyundai зарегистрировал товарный знак Kona в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в ведомство в июле 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.

Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей под этим товарным знаком в России.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.