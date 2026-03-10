Серия взрывов прогремела в Тегеране

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Серия взрывов произошла в иранской столице Тегеране, передает иранское агентство Tasnim.
«Звуки серии взрывов доносятся в Тегеране и Шахрияре (в пригороде к западу от иранской столицы — ред.)», — говорится в сообщении.
Tasnim: серия взрывов произошла в иранской столице.
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Серия взрывов произошла в иранской столице Тегеране, передает иранское агентство Tasnim.
«Звуки серии взрывов доносятся в Тегеране и Шахрияре (в пригороде к западу от иранской столицы — ред.)», — говорится в сообщении.