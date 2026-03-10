Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прогремела в Тегеране

Tasnim: серия взрывов произошла в иранской столице.

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Серия взрывов произошла в иранской столице Тегеране, передает иранское агентство Tasnim.

«Звуки серии взрывов доносятся в Тегеране и Шахрияре (в пригороде к западу от иранской столицы — ред.)», — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше