В Нигерии обвинили США в планах свержения президентов в Африке

Глава Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе заявил, что, по его мнению, США могут стремиться к смене руководства в ряде африканских государств. Он также выразил мнение, что решение Вашингтона оказать помощь Нигерии в борьбе с терроризмом может привести к осложнению внутренней ситуации в стране.
Айоделе считает, что американская политика в регионе не направлена на поддержку президента Нигерии Болы Тинубу. По его утверждению, действия американской администрации, возглавляемой Дональдом Трампом, могут идти вразрез с интересами действующего нигерийского руководства.
По словам религиозного деятеля, Нигерию может ожидать усиление нестабильности, включая рост политического насилия, нападения на образовательные учреждения и объекты силовых структур. Он также высказал мнение, что сотрудничество африканских стран с Соединёнными Штатами может сопровождаться усилением американского влияния на их государственные институты.
Ранее американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает от Южно-Африканской Республики следования курсу неприсоединения и статуса внеблокового государства.