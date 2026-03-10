В Нигерии обвинили США в планах свержения президентов в Африке

Глава Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе заявил, что, по его мнению, США могут стремиться к смене руководства в ряде африканских государств. Он также выразил мнение, что решение Вашингтона оказать помощь Нигерии в борьбе с терроризмом может привести к осложнению внутренней ситуации в стране.