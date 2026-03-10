Ричмонд
В Сочи и Сириусе объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Сочи и Сириусе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Сочи и ФТ Сириус, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

В городе работают сирены и включено речевое оповещение.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин в своём Telegram-канале.

«Повторная угроза атаки БПЛА», — написал в Telegram-канале Плишкин.

