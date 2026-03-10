Ричмонд
Мирошник: Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев

Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев, которые переключились на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьёзное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Он уточнил, что на удар по Брянску Киев пошёл «ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 получили ранения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жёстко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.

