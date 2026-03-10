Ричмонд
«ЛизаАлерт»: дирижёр из Петербурга погиб, катаясь на лыжах в Карелии

Дирижёр Пётр Гайдуков из Санкт-Петербурга погиб во время катания на лыжах в Карелии. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского отряда «ЛизаАлерт».

Там отметили в комментарии РИА Новости, что заявка на поиск дирижёра поступила отряду 9 марта. В ней указывалось, что Гайдуков пропал накануне в Лахденпохском районе.

«Прибывшие на место поисковики “ЛизаАлерт” в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружили Гайдукова П. В. погибшим», — отметили в пресс-службе.

