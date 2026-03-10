Получат гуманитарные визы: пять иранских футболисток сбежали из сборной

Министерство внутренних дел Австралии подтвердило, что пятерым футболисткам сборной Ирана, сбежавшим из расположения сборной, выдадут гуманитарные визы. Их соотечественницам, принимавшим участие в кубке Азии, также предложили оказать помощь в связи со сложившейся ситуацией. Ранее спортсменок подвергли критике на родине за отказ исполнить национальный гимн перед дебютным матчем на чемпионате, после чего многие призвали предоставить девушкам убежище.
В то время как территория Ирана ежедневно подвергается ударам со стороны коалиции США и Израиля — и столь же регулярно следуют ответные атаки, — ключевое спортивное событие с участием представителей Ирана разворачивается вдали от Ближневосточного региона. Если быть точнее — в Австралии, где в эти дни проходит Кубок Азии по футболу среди женщин.
Всё внимание там приковано отнюдь не к самим соревнованиям, а к иранской сборной. Её представительницы прибыли на Зелёный континент почти одновременно с началом печальных событий на их родине. И большинство вопросов журналистов перед турниром, конечно, носило политический подтекст. Хотя пресс‑секретарь команды, например, так и не перевёл ответ главного тренера Марзии Джафари о гибели верховного лидера Али Хаменеи.
Дебютная встреча с Южной Кореей в состязательном плане ничем особым не запомнилась: иранские футболистки уступили со счётом 0:3. Однако самое любопытное случилось перед игрой — они не спели национальный гимн, а камера ещё и показала в этот момент улыбающуюся наставницу. После матча нападающая Сара Дидар всё же высказалась о происходящем за тысячи километров от места проведения чемпионата.
«Конечно, мы все обеспокоены и опечалены тем, что произошло с Ираном, нашими семьями, нашими близкими. Но я очень надеюсь, что нашу страну ждут хорошие новости. Я надеюсь, что моя страна будет процветать», — заявила форвард.
В том же духе высказалась и главный тренер сборной. И хотя ни она, ни её подопечные не объяснили отказ от исполнения гимна, выводы остальные сделали сами. В эфире иранского государственного телевидения резко высказался Мохаммед Реза Шахбази.
«Позвольте мне сказать только одно: с предателями во время войны надо поступать жёстче. С любым, кто предпринимает шаг против страны в условиях войны, надо поступать более жёстко. Как, например, в случае с нашей женской футбольной командой, которая не пела национальный гимн… С этими людьми нужно обращаться строже», — сказал ведущий.
На его реплику тут же обратила внимание Международная федерация ассоциаций игроков (FIFPro).
«Эти заявления значительно усиливают опасения по поводу безопасности игроков в случае их возвращения в Иран после турнира. Мы призываем АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию) и ФИФА срочно связаться с Иранской футбольной ассоциацией, правительством Австралии и всеми иными соответствующими органами, чтобы обеспечить принятие всех мер для защиты безопасности игроков», — сообщили в организации.
Перед второй игрой с Австралией футболистки сменили манеру поведения: приложили руки к вискам, изображая воинское приветствие, и спели гимн. Та же история повторилась и перед заключительной встречей с командой Филиппин. Хотя многие болельщики и эксперты выразили сомнения, что это было сделано добровольно. Оба матча, к слову, сборная Ирана проиграла без шансов с общим счётом 0:6 и тем самым бесславно завершила выступление на турнире.
Вечером в минувшее воскресенье автобус с футболистками с Ближнего Востока окружила толпа протестующих с флагами Ирана до Исламской революции, призывавших «спасти девушек». Судя по видео, одна из спортсменок показала в окно сердечко, а затем — международный сигнал о помощи.
На эти кадры отреагировали уже тысячи людей — от известных правозащитников до писательницы Джоан Роулинг.
«Пожалуйста, защитите этих молодых женщин», — написала автор книг о Гарри Поттере в социальных сетях.
Уже в понедельник стало известно: пять девушек отсутствовали на командном ужине. Судя по сообщениям СМИ, они покинули расположение сборной в сопровождении местной полиции, после чего их отвезли в «безопасное место». Позже Реза Пехлеви — один из лидеров иранской оппозиции в изгнании — опубликовал имена сбежавших спортсменок: Фатеме Пасандиде, Захра Ганбари, Захра Сарбали, Атефе Рамазанзаде и Мона Хамуди.
Официальные лица Австралии долго не комментировали инцидент. Хотя опасения по поводу судьбы иранской делегации высказал даже Дональд Трамп.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер‑министр. Предоставьте им убежище. США примут их, если этого не сделаете вы», — цитируют президента Соединённых Штатов в социальной сети Truth.
Интересно, что ещё в 2025 году он своим указом приостановил рассмотрение всех заявлений от беженцев и выдачу иммиграционных виз гражданам десятков стран, в том числе Ирана. Но, видимо, для футболисток сейчас был готов сделать исключение. Впрочем, уже через считаные часы американский лидер написал новое сообщение.
«Я только что поговорил с премьер‑министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской сборной Ирана по футболу. Он этим занимается! Пятерых уже устроили, по остальным работа ведётся. Однако некоторые всё же считают, что должны вернуться, потому что беспокоятся о безопасности своих семей, в том числе об угрозах в адрес членов семьи, если они не вернутся. В любом случае премьер‑министр очень хорошо справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» — сказал Трамп.
Вскоре глава МВД самой крупной страны Зелёного континента подтвердил, что его государство выдаст гуманитарные визы спортсменкам, не захотевшим возвращаться на родину. А также заявил, что их примеру могут последовать и другие представительницы сборной.
Действительно, не все из них готовы остаться беженками за тысячи километров от дома. Главный тренер после заключительного матча с Филиппинами говорила, что команда очень хочет в Иран. И добавляла: «Лично я хотела бы как можно скорее вернуться и быть с соотечественниками и семьёй».
Директор Центра международного права беженцев при Университете Нового Южного Уэльса Даниэль Гезельбаш отметил: Австралия по ратифицированной ещё в 1950‑х годах конвенции обязана защищать людей от возвращения в страны, где им может грозить преследование, даже если у человека не было «возможности заявить о таких опасениях».
Однако он же добавил, что вряд ли правительство страны начнёт действовать до официальной подачи заявлений. Между тем спортивные визы для всех представителей сборной действуют до конца марта — на весь срок проведения Кубка по футболу. И вопрос с дорогой домой до сих пор не решён: по крайней мере, информации о возвращении остальной делегации домой ещё не поступало.