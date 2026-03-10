Получат гуманитарные визы: пять иранских футболисток сбежали из сборной

«Я только что поговорил с премьер‑министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской сборной Ирана по футболу. Он этим занимается! Пятерых уже устроили, по остальным работа ведётся. Однако некоторые всё же считают, что должны вернуться, потому что беспокоятся о безопасности своих семей, в том числе об угрозах в адрес членов семьи, если они не вернутся. В любом случае премьер‑министр очень хорошо справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» — сказал Трамп.