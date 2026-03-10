В Звенигороде обследовали около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 500 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки обследовали специалисты в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, визуально было осмотрено шесть километров берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».
«За сегодняшний день у нас производилось сканирование донной поверхности боковыми эхолотами. Общий трек просканированной территории составил 480 тысяч квадратных метров. Визуальный осмотр береговой линии проводился с воды — общий трек составил шесть километров», — рассказали в «Спас Граде».
В центре добавили, что по результатам работы эхолота было выявлено пять точек, которые требовалось дополнительно проверить водолазным группам на предмет обнаружений, однако ни одна из точек не подтвердилась.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.