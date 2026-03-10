Профессор Малинен призвал Стубба наладить отношения с Россией

Президенту Финляндии Александру Стуббу необходимо наладить отношения с Россией. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он отметил в социальной сети X, что Россия нужна Финляндии, поскольку в ближайшее время может разразиться масштабный энергетический кризис.
«Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения… Нам нужна Россия прямо сейчас!» — отметил профессор.
Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что восстановление диалога с Россией является шансом спасти экономику республики.