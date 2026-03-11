Волонтеры обследовали 600 километров в поисках троих детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Волонтеры обследовали территорию площадью 600 километров в поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Поисково-спасательные работы ведутся комплексно — с земли, воды и воздуха. К настоящему моменту обследована территория общей площадью 600 километров. В поиске задействованы 28 специалистов отряда “ЛизаАлерт”: пилоты беспилотников, водная группа и подготовленные пешие поисковые группы», — говорится в сообщении в Telegram-канале «ЛизаАлерт».
Отмечается, что в первые сутки привлекались кинологические расчеты. Сейчас активная фаза поисков проводится в светлое время суток. Группы беспилотной авиации и пешие группы продолжают осматривать местность. Зона поиска постоянно расширяется — добровольцы «отработали» территории почти до МКАД.
«Особое внимание уделяется акватории Москвы-реки. Специалисты продолжают обследование водной зоны: на данный момент проверено три километра по течению», — уточняется в сообщении.
В отряде подчеркнули, что на текущий момент вертолеты к поиску детей не привлекаются.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.