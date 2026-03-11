Постпред при ООН: США и Израиль в войне с Ираном стремятся истреблять невинных

«Их намерение очевидно: терроризировать гражданское население, истреблять невинных людей и причинять максимальные страдания и разрушение», — сказал он.
Дипломат добавил, что мир наблюдает, как «непорядочное и безответственное государство совместно с нелегитимным режимом бьет по иранским школам, больницам, жилым домам, инфраструктуре, спортивным залам и объектам по оказанию помощи». «Данные нападения уже забрали жизни сотен невинных гражданских, включая женщин и детей», — отметил он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.