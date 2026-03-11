Ричмонд
Уиткофф: трёхсторонняя встреча по Украине пройдёт на следующей неделе

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.

«Думаю, что трёхсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующую неделю, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», — сказал он.

Ранее Уиткофф отметил, что переговорный процесс по Украине движется вперёд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что в урегулировании украинского конфликта предстоит решить не только вопрос территорий.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
