Уиткофф: трёхсторонняя встреча по Украине пройдёт на следующей неделе

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.
«Думаю, что трёхсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующую неделю, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», — сказал он.
Ранее Уиткофф отметил, что переговорный процесс по Украине движется вперёд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил, что в урегулировании украинского конфликта предстоит решить не только вопрос территорий.