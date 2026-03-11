El Mundo: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен жалуется на Орбана и Санчеса

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в частных разговорах с соратниками выражает недовольство ситуацией на заседаниях Европейского совета. По данным газеты El Mundo, она жалуется, что ей приходится сталкиваться там с двумя основными оппонентами — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой правительства Испании Педро Санчесом.
По информации издания, оба политика регулярно выступают против части предложений, продвигаемых главой Еврокомиссии. Такая позиция связана с попыткой получить политические преимущества внутри своих стран и укрепить поддержку избирателей, считают источники газеты.
Также отмечается, что роль Санчеса в европейских дискуссиях заметно изменилась. Если раньше испанский премьер активно участвовал в обсуждениях и задавал тон дебатам среди лидеров ЕС, то со временем он сначала стал дистанцироваться от ключевых тем, а затем начал открыто возражать против некоторых решений.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе усилилось недовольство главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен после ее слов о конфликте в Иране.