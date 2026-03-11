El Mundo: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен жалуется на Орбана и Санчеса

Также отмечается, что роль Санчеса в европейских дискуссиях заметно изменилась. Если раньше испанский премьер активно участвовал в обсуждениях и задавал тон дебатам среди лидеров ЕС, то со временем он сначала стал дистанцироваться от ключевых тем, а затем начал открыто возражать против некоторых решений.