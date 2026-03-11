Ричмонд
Плющенко — об уходе Сарновских: жаль, что ребята побежали туда, куда семь лет назад их не приняли как «профнепригодных»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался об уходе Софии и Никиты Сарновских из академии «Ангелы Плющенко».

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний, приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как “профнепригодных” не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились! Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году», — написал Плющенко в Telegram-канале.

Как сообщает источник РИА Новости, Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с матерью Костылевой.

10 марта стало известно, что Никита и София Сарновские перешли от Плющенко к Этери Тутберидзе.

Сарновский выиграл чемпионат России по прыжкам среди мужчин в этом году.

Ранее сообщалось, что Гуменник планирует выступить на турнире «Русский вызов».