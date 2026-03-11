Axios: США попросили Израиль не атаковать энергообъекты Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американская администрация попросила Израиль не осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, в частности связанную со сферой нефтедобычи. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.