Axios: США попросили Израиль не атаковать энергообъекты Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американская администрация попросила Израиль не осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, в частности связанную со сферой нефтедобычи. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

Источник: AP 2024

«США попросили нас уведомлять заранее о нанесении ударов по иранской нефтяной инфраструктуре», — заявил израильский чиновник.

Среди причин для подобной просьбы источники Axios указали желание президента США Дональда Трампа использовать иранскую нефтяную инфраструктуру после конфликта по схеме, похожей на энергетическое сотрудничество с Венесуэлой после захвата лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

9 марта сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал Израиль подходить к выбору целей в Иране с осторожностью, чтобы не нанести ущерба нефтедобывающей отрасли страны.

