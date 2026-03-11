Axios: США попросили Израиль не атаковать энергообъекты Ирана

«США попросили нас уведомлять заранее о нанесении ударов по иранской нефтяной инфраструктуре», — заявил израильский чиновник.
Среди причин для подобной просьбы источники Axios указали желание президента США Дональда Трампа использовать иранскую нефтяную инфраструктуру после конфликта по схеме, похожей на энергетическое сотрудничество с Венесуэлой после захвата лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
9 марта сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал Израиль подходить к выбору целей в Иране с осторожностью, чтобы не нанести ущерба нефтедобывающей отрасли страны.