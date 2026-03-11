Ричмонд
Роспотребнадзор: начало активности клещей ожидается в третьей декаде марта

Активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что точные сроки зависят от высоты снежного покрова и погоды весной.

«Активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте Российской Федерации он наступает по-разному», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала 2026 года уже было зарегистрировано 100 обращений пострадавших от укусов клещей в 19 регионах. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал в беседе с RT, что в отдельных районах Московской и Тверской областей клещи уже проснулись.

Директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина между тем рассказала, что при укусе клеща следует в течение 72 часов обратиться к врачу.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
