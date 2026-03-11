Роспотребнадзор: начало активности клещей ожидается в третьей декаде марта

Активность клещей в России может начаться в третьей декаде марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
При этом в ведомстве уточнили, что точные сроки зависят от высоты снежного покрова и погоды весной.
«Активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте Российской Федерации он наступает по-разному», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала 2026 года уже было зарегистрировано 100 обращений пострадавших от укусов клещей в 19 регионах. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым.
Ранее технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал в беседе с RT, что в отдельных районах Московской и Тверской областей клещи уже проснулись.
Директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина между тем рассказала, что при укусе клеща следует в течение 72 часов обратиться к врачу.