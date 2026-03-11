Роспотребнадзор: начало активности клещей ожидается в третьей декаде марта

«Активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды. Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте Российской Федерации он наступает по-разному», — говорится в сообщении.