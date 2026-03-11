Захарова — об атаке ВСУ на Брянск: Киев намеренно бил по гражданскому населению

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения о гибели мирных жителей в Брянске в результате ракетного удара со стороны ВСУ, заявила, что украинские военные нанесли удар по гражданскому населению преднамеренно.
«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», — написала она в Telegram-канале.
При этом дипломат задалась вопросом, как секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть.
«Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей», — добавила Захарова.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 получили ранения.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жёстко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.