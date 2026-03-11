28 млн звонков в день: в мессенджере МАХ зарегистрировались 100 млн пользователей

Механизм работы максимально прост: пользователь регистрируется в чат-боте «СберТройки» и соединяет аккаунт с порталом «Госуслуги». Непосредственно в транспортном средстве пассажиру необходимо отсканировать QR-код на валидаторе. Система идентифицирует его, проверяет наличие оплаченного льготного абонемента и фиксирует поездку. Таким образом льготникам больше не нужно носить с собой бумажные документы, чтобы предъявлять их в транспорте.