28 млн звонков в день: в мессенджере МАХ зарегистрировались 100 млн пользователей

Количество пользователей, зарегистрировавшихся в национальном мессенджере МАХ, достигло 100 млн, сообщили сегодня в пресс-службе компании. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков.
«Ежедневная аудитория МАХ достигла 70 млн пользователей. С момента запуска мессенджера отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, записано и отправлено 470 млн видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 25,5 млн», — говорится в пресс-релизе.
Авторы, блогеры и пользователи MAX создали 2,2 млн публичных и приватных каналов, подчёркивают в компании.
Недавно мессенджер расширил свою географию — регистрация стала доступна жителям более 40 государств. Речь идёт о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
В частности, использовать МАХ теперь могут жители России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Туркменистана, Вьетнама, ОАЭ, Кубы, Лаоса, Камбоджи, Афганистана, Боливии, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Колумбии, Гренады, Гамбии, Индии, Ирака, Сент-Китс и Невис, Кувейта, Ливана, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, Палау, Катара, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Танзании.
Через мессенджер также возможно закрыть больничный. Функцией воспользовались уже более 500 тыс. россиян, рассказали в пресс-службе МАХ. Для этого нужно пройти онлайн-консультацию с врачом в национальном мессенджере. Уведомление о готовности придёт в чат-боте «Госуслуг».
Ранее Минтранс России совместно со «СберТройкой» и национальным мессенджером МАХ объявил о запуске пилотного проекта по подтверждению льгот в городском транспорте. С 1 марта первыми регионами для внедрения инновации стали отдельные города Новосибирской и Владимирской областей.
Механизм работы максимально прост: пользователь регистрируется в чат-боте «СберТройки» и соединяет аккаунт с порталом «Госуслуги». Непосредственно в транспортном средстве пассажиру необходимо отсканировать QR-код на валидаторе. Система идентифицирует его, проверяет наличие оплаченного льготного абонемента и фиксирует поездку. Таким образом льготникам больше не нужно носить с собой бумажные документы, чтобы предъявлять их в транспорте.
Кроме того, фотографии в МАХ надёжно защищены, доступ к ним есть только у владельца и тех, с кем ими поделились. В пресс-службе мессенджера опровергли слухи, распространяющиеся в интернете: якобы личные фото пользователей находятся в общем доступе.
«Другие пользователи могут увидеть фото, только если владелец добровольно поделится ими или ссылкой на них. Ссылку нельзя подобрать или сгенерировать», — говорится в сообщении пресс-службы.