Захарова: постпредство России доведёт до секретариата ООН сведения об атаке на Брянск

Постпредство России при ООН обязательно доведёт до её секретариата информацию о преднамеренной атаке ВСУ по мирному населению в Брянске, а также о количестве жертв и пострадавших, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

При этом она задалась вопросом, как Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть.

«Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 получили ранения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жёстко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.

