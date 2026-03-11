«Самый серьёзный стратегический просчёт»: западные СМИ — о срыве поставок нефти в результате войны США с Ираном

Нападение США и Израиля на Иран поставило под угрозу мировую торговлю нефтью, признают западные СМИ. Как сообщает The Independent, аналитики допускают подорожание чёрного золота до $150 за баррель. The Wall Street Journal отмечает, что закрытие Ормузского пролива сказалось не только на поставках, но и на добыче нефти и газа. Рост цен на бензин может стать проблемой для нынешней администрации США в связи с предстоящими выборами в конгресс, пишет Bloomberg. А CNBC обращает внимание на беспрецедентный масштаб нынешнего топливного кризиса.