«Самый серьёзный стратегический просчёт»: западные СМИ — о срыве поставок нефти в результате войны США с Ираном

Нападение США и Израиля на Иран поставило под угрозу мировую торговлю нефтью, признают западные СМИ. Как сообщает The Independent, аналитики допускают подорожание чёрного золота до $150 за баррель. The Wall Street Journal отмечает, что закрытие Ормузского пролива сказалось не только на поставках, но и на добыче нефти и газа. Рост цен на бензин может стать проблемой для нынешней администрации США в связи с предстоящими выборами в конгресс, пишет Bloomberg. А CNBC обращает внимание на беспрецедентный масштаб нынешнего топливного кризиса.
Масштабный сбой в поставках нефти и газа, ставший результатом нападения США и Израиля на Иран, вызвал панические настроения в западных СМИ.
Так, заголовок The Independent гласит: «Война с Ираном может обрушить мировую экономику». С соответствующим предупреждением выступил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, передаёт британская газета. По словам аль-Кааби, его стране потребуются «недели или месяцы», чтобы вернуться к нормальному режиму поставок, а Европа, вероятно, пострадает от резкого скачка цен.
Ранее банк Goldman Sachs предупредил, что к концу марта цены на нефть могут подскочить «до $150 за баррель», сообщает издание. Как утверждают аналитики банка, за последние дни трафик через Ормузский пролив упал «до 10% от обычного уровня».
Со своей стороны, The Wall Street Journal (WSJ) обращает внимание на то, что перекрытие одной из важнейших артерий мировой торговли — Ормузского пролива — сказалось не только на поставках, но и на добыче углеводородов.
«Ормузский пролив, точка выхода из Персидского залива, фактически закрыт, из-за чего более 1 тыс. судов оказались заперты, а крупнейшие производители нефти в Персидском заливе были вынуждены сократить добычу», — пишет американское издание.
Перед началом операции США и Израиля против Ирана на долю Персидского залива приходилось около 20 млн баррелей в день, то есть приблизительно 20% потребляемой в мире нефти, сообщает WSJ.
При этом, как отмечает газета, трейдеры опасаются, что даже в случае открытия пролива не стоит ожидать быстрого восстановления экспорта до прежнего уровня, «отчасти из-за атак на энергетическую инфраструктуру».
«Возобновление работы закрытых скважин также занимает недели или даже месяцы», — добавляет WSJ.
По сообщениям СМИ, в понедельник министры финансов стран «Большой семерки» встретились, чтобы обсудить возможное высвобождение нефти из национальных резервов.
«Мы готовы принять все необходимые меры, включая использование стратегических запасов, чтобы стабилизировать рынок», — приводит WSJ слова министра финансов Франции Ролана Лескюра.
Сам факт этого совещания свидетельствует о «растущей обеспокоенности администрации Трампа и правительств стран-союзников» по поводу последствий войны с Ираном, полагают авторы статьи.
Тем временем, по данным The New York Times (NYT), азиатские государства также вынуждены принимать антикризисные меры. Япония, Южная Корея и Китай не исключают возможности использования своих огромных нефтяных резервов, говорится в материале.
«В понедельник Южная Корея объявила, что ограничит цены на автозаправках в первый раз почти за 30 лет», — сообщает газета.
Торопится запастись топливом Тайвань, энергоснабжение которого на 96% зависит от импорта: около 60% нефти он получает через Ормузский пролив, пишет NYT. А власти Филиппин, по сообщениям СМИ, вводят четырёхдневную рабочую неделю, чтобы сократить расход энергии.
«Мы жертвы войны, которую мы не выбирали», — цитирует NYT президента Филиппин Фердинанда Маркоса.
Страх перед инфляцией.
Между тем Axios сообщает, что операция «Эпическая ярость» уже бьёт по карману американских потребителей: средние цены на бензин выросли на 17% с начала войны.
«Если пролив останется закрытым на следующей неделе, мы ожидаем, что цены на дизельное топливо составят от $4,50 до $5, а бензин, вероятно, во многих местах будет стоить $4 (за галлон. — RT)», — рассказал Axios аналитик Gulf Oil Том Клоза.
По информации The Independent, глава Белого дома пытается успокоить американцев. В социальной сети Truth Social он пообещал, что топливо скоро вновь подешевеет, и назвал нынешний топливный кризис «очень низкой ценой, которую приходится платить за безопасность и мир в США и во всём мире», сообщает издание.
Как отмечает Bloomberg, подорожание топлива может «усилить внутреннее давление на Трампа и Республиканскую партию» в связи с предстоящими промежуточными выборами в конгресс.
«Цены на бензин являются одним из наиболее заметных признаков инфляции», — поясняет новостной сайт.
Стремясь облегчить ситуацию на топливных рынках, президент США пообещал предоставить страховые гарантии судам, проходящим через Персидский залив, и «при необходимости» обеспечить сопровождение танкеров, передаёт Bloomberg.
«Но детали его планов не раскрываются, и трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают, что для существенного возобновления поставок потребуются недели», — отмечается в статье.
Ормузский пролив.
По данным Bloomberg, азиатские покупатели уже переключились на американскую нефть, что привело к её рекордному подорожанию, а индийские нефтеперерабатывающие заводы снова полагаются на поставки из России.
«Ранее они ограничивали свои закупки у России под давлением США, но администрация Трампа временно ослабила санкции в отношении российской нефти, которая уже находится в море, чтобы Индия могла покупать эти грузы», — говорится в материале.
Тем временем британские СМИ пытаются обуздать панику, возникшую после сообщений о том, что запасов газа в национальных хранилищах хватило бы лишь на двое суток.
«Это не означает, что запасы вот-вот закончатся, — уточняет The i Paper. — Примерно 30—40% газа в Великобритании по-прежнему производится внутри страны, в то время как аналогичная доля поступает по трубопроводам из Норвегии. Остальное поступает в виде СПГ, который доставляется в Великобританию танкерами из США, с Ближнего Востока и от других мировых поставщиков».
При этом крайне малые объёмы хранилищ означают, что Великобритания «в большей степени подвержена повышению цен», признаёт корреспондент The i Paper. Однако, по мнению некоторых экспертов, стеснённое финансовое положение британцев само по себе способствует снижению энергопотребления.
«Никогда не случалось, чтобы у нас не было достаточного количества газа для удовлетворения спроса, — приводит The i Paper слова Саймона Крэн-Макгрихина, руководителя аналитического отдела Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). — Отчасти это объясняется тем, что спрос был весьма ощутимо снижен из-за действительно высоких цен. Люди не могли позволить себе покупать столько газа, сколько обычно».
«Нет свободных мощностей».
В свою очередь, CNBC называет войну США против Ирана «крупнейшим в истории сбоем поставок нефти».
«Война США против Ирана привела к крупнейшему сбою поставок нефти в истории, более чем вдвое превысившему предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х годов», — пишет новостной сайт в материале со ссылкой на экспертов из компании Rapidan Energy.
CNBC напоминает, что в результате Суэцкого кризиса 1956 года, когда Великобритания, Франция и Израиль вторглись на Синайский полуостров в Египте, было нарушено около 10% мировых поставок нефти.
Теперь же, как отмечает автор статьи, рынок недосчитался 20% поставок: на момент публикации статьи Ормузский пролив был закрыт для танкеров на протяжении девяти дней.
«В результате цены на нефть выросли выше $100 за баррель», — говорится в материале.
CNBC указывает на важное отличие нынешнего кризиса от предыдущих: в мире «нет свободных нефтяных мощностей». Ранее стабилизировать ситуацию помогали Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, но именно они оказались отрезаны от мирового нефтяного рынка, объясняют аналитики Rapidan Energy.
По мнению обозревателя Reuters, ситуация с Ормузским проливом стала «самым серьёзным стратегическим просчётом» США и Израиля.
«Очевидно, что они не ожидали, что Ормузский пролив будет полностью закрыт», — объясняет журналист.
Обозреватель не верит в обещания Вашингтона обеспечить безопасность судоходства.
«Ирану достаточно поразить баллистической ракетой один полностью загруженный танкер с сырой нефтью — и наступит полная неопределённость, и тогда ситуация, скорее всего, станет ещё хуже, чем сейчас», — пишет Reuters.