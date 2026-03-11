Ричмонд
Трамп сообщил об открытии в США нового нефтеперерабатывающего завода

Президент США Дональд Трамп сообщил об открытии компанией America First Refining первого за 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода в Соединённых Штатах.

Глава государства назвал это событие крупнейшей в истории страны исторической сделкой на $300 млрд, а также огромной победой. За инвестиции Трамп выразил благодарность партнёрам в Индии и их крупнейшей частной энергетической компании Reliance.

«Америка возвращается к настоящему энергетическому доминированию!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что новый НПЗ располагается в Браунсвилле, штат Техас, будет обеспечивать рынки США, укрепит национальную безопасность страны, увеличит производство американской энергии, принесёт миллиарды долларов экономического эффекта и станет самым чистым НПЗ в мире.

Ранее Минэнерго США спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп допустил, что США могут осуществить захват иранской нефти.

