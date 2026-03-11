ЦТАК: КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца

В КНДР провели испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хён».
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, за испытаниями по видеосвязи наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.
«В рамках продолжающихся испытаний для оценки способности эсминца “Чвэ Хён” ВМС Корейской народной армии к выполнению операций 10 марта произведён очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет», — передаёт РИА Новости.
В конце января Служба безопасности на море Японии сообщила, что КНДР провела два пуска баллистических ракет.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше