Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Ирана: СБ ООН закрывает глаза на преступления США и Израиля

Совбез ООН намеренно закрывает глаза на преступления, совершаемые США и Израилем против Ирана, считает постпред Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани выступил с критикой в адрес международного сообщества, заявив о недостаточной реакции на действия США и Израиля против Ирана. Соответствующее заявление дипломат сделал, общаясь с журналистами.

По его словам, структура, отвечающая за поддержание международной безопасности — Совет Безопасности ООН — не предпринимает должных шагов в ответ на происходящее.

«Крайне прискорбно, что Совет Безопасности сохраняет молчание. Совбез закрывает глаза на эти тяжкие преступления», — сказал он.

Иранский дипломат также заявил, что международный орган, по его мнению, фактически игнорирует происходящее и не дает политической оценки действиям Вашингтона и Тель-Авива. Он подчеркнул, что такая позиция вызывает серьезную обеспокоенность у иранской стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, приводящие к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше