Постпред Ирана: СБ ООН закрывает глаза на преступления США и Израиля

По его словам, структура, отвечающая за поддержание международной безопасности — Совет Безопасности ООН — не предпринимает должных шагов в ответ на происходящее.
«Крайне прискорбно, что Совет Безопасности сохраняет молчание. Совбез закрывает глаза на эти тяжкие преступления», — сказал он.
Иранский дипломат также заявил, что международный орган, по его мнению, фактически игнорирует происходящее и не дает политической оценки действиям Вашингтона и Тель-Авива. Он подчеркнул, что такая позиция вызывает серьезную обеспокоенность у иранской стороны.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, приводящие к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.