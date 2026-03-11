Ричмонд
Трамп пригрозил Ирану последствиями за возможное минирование Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными последствиями из-за минирования Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными последствиями из-за минирования Ормузского пролива.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений, что они это сделали, мы требуем, чтобы они были немедленно убраны! Если по какой-либо причине мины были установлены и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было», — говорится в публикации.

При этом, по словам Трампа, если Иран уберёт размещённые в проливе мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

В CBS ранее писали, что разведке США поступили данные о минировании Ормузского пролива.

