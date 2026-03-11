Названы отрасли с самыми высокими бонусами для сотрудников в 2025 году

Премии свыше 200 тысяч рублей получили еще в шести отраслях. Занятым в добыче нефти в среднем начислили на 283 тысячи рублей больше, чем в ноябре, сотрудникам головных офисов — на 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов — на 277 тысяч.