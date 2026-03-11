Командир отряда «Родня» погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командир отряда «Родня» с позывным «Гайдук», погибший в зоне СВО, помогал эвакуировать бойцов во время атаки ВСУ, рассказали РИА Новости его сослуживец.
Ранее в добровольческом отряде «Родня» сообщили, что командир Евгений Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО.
«Погиб, когда помогал эвакуировать раненных бойцов», — сказал собеседник агентства.
Николаев приехал в зону СВО добровольцем и был прототипом героя в книге Захара Прилепина «Санька».
Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.Читать дальше