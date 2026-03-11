Ричмонд
Командир отряда «Родня» погиб, когда помогал эвакуировать бойцов в зоне СВО

РИА Новости: командир Евгений Николаев погиб, когда помогал эвакуировать бойцов.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командир отряда «Родня» с позывным «Гайдук», погибший в зоне СВО, помогал эвакуировать бойцов во время атаки ВСУ, рассказали РИА Новости его сослуживец.

Ранее в добровольческом отряде «Родня» сообщили, что командир Евгений Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО.

«Погиб, когда помогал эвакуировать раненных бойцов», — сказал собеседник агентства.

Николаев приехал в зону СВО добровольцем и был прототипом героя в книге Захара Прилепина «Санька».

