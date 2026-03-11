Ричмонд
МИД Ирана: военное присутствие США создало угрозу безопасности в странах Ближнего Востока

Военное присутствие США на Ближнем Востоке создало угрозу безопасности и нестабильность во всех странах региона, заявил в интервью RT представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран не испытывает враждебности к соседям — он обороняется от действий Вашингтона.

Дипломат также подчеркнул, что использование американских баз в странах региона для нападений на Иран ведёт к эскалации конфликта.

Также Багаи выразил мнение, что США развязали конфликт, чтобы получить энергоресурсы.

