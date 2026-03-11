В поисках пропавших в Подмосковье детей участвовали водолазы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более десяти водолазов участвовали в поиске троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».
«В поисках приняли участие более десяти водолазов от водолазной группы “ДобротворецЪ” и МЧС», — рассказали в «Спас Граде».
В центре добавили, что в среду на место проведения поисково-спасательных работ также будут доставлены дополнительные лодки для увеличения площади осмотра.
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.