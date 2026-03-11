Между войной и традицией: факты об Афганистане и его жителях

Афганистан снова в заголовках новостей: обострение на линии Дюранда, жертвы среди мирных жителей и взаимные обстрелы с Пакистаном. За лентой военных сводок скрывается страна с уникальной культурой. В материале RT мы собрали для вас ключевые факты об этническом разнообразии, необычных суевериях и судьбах людей, живущих по обе стороны границы.
Население и обычаи Афганистана.
Население Афганистана отличается большим этническим и культурным разнообразием. В стране проживают десятки народов, крупнейшими из которых являются пуштуны, таджики, хазарейцы и узбеки. Помимо них, в Афганистане также живут туркмены, нуристанцы, белуджи, аймаки и представители других этнических групп. Каждая из них сохраняет собственные традиции, особенности быта и культурные обычаи, однако на повседневную жизнь большинства жителей значительное влияние оказывают исламские нормы и религиозные ценности.
Особенно заметную роль в общественной жизни играют пуштуны — самый многочисленный народ страны. Их традиционный уклад во многом основан на неписаном кодексе чести «паштунвали», который регулирует отношения внутри общества. Этот кодекс закрепляет такие принципы, как защита чести семьи, гостеприимство, уважение к старшим и ответственность перед общиной. В сельских районах его нормы по-прежнему остаются важной частью общественной жизни, хотя в крупных городах влияние традиционных правил постепенно ослабевает.
Афганское общество в целом строится вокруг сильных семейных и общинных связей. Большое значение придается уважению к старшим, особенно к родителям и главам семей. Нормы поведения во многом формируются под влиянием исламских традиций. Они регулируют как общественную, так и личную жизнь, вопросы общения, семейных отношений и внешнего поведения. В то же время в крупных городах и среди образованных слоев населения нередко встречается более светский образ жизни, сформированный под влиянием западного образования и международных контактов.
Культурная жизнь Афганистана также отличается разнообразием. У разных народов существуют собственные танцы, музыкальные традиции и народные развлечения. Например, широко известен пуштунский танец атан, а одной из самых ярких национальных игр считается бузкаши — состязание всадников, которые пытаются завладеть тушей козла.
Афганистан и Пакистан: корни конфликта.
Несмотря на нынешние события, конфликт между Афганистаном и Пакистаном имеет гораздо более глубокие корни. Главным источником напряжённости остаётся спор вокруг так называемой линии Дюранда — границы, проведённой ещё в 1893 году между Британской Индией и Афганистаном. После образования Пакистана в 1947 году Кабул отказался официально признать эту линию государственной границей.
Дополнительным фактором конфликта является пуштунский вопрос. Значительная часть пуштунского населения проживает по обе стороны границы, и в Афганистане долгое время существовали идеи создания единого пуштунского государства. В Пакистане такие настроения воспринимают как угрозу территориальной целостности страны.
Отношения двух стран усложнились и после возвращения к власти движения «Талибан» в Кабуле в 2021 году. Хотя ранее Пакистан считался одним из ключевых покровителей талибов, после их прихода к власти отношения начали постепенно ухудшаться. Одной из причин стало то, что афганские власти не предпринимают, по мнению Исламабада, достаточных мер против боевиков TTP, действующих против Пакистана.
Эксперты отмечают, что нынешнее противостояние остаётся нестабильным. Периоды относительного затишья быстро сменяются новыми вспышками насилия. При этом конфликт между Кабулом и Исламабадом может иметь серьёзные последствия для всего региона, поскольку через Афганистан проходят ключевые транспортные и энергетические проекты, связывающие Центральную и Южную Азию.
Пока же ситуация остаётся напряжённой, а вооружённые инциденты на границе продолжают уносить жизни мирных жителей.
Хронология обострения отношений Афганистана и Пакистана.
2025 год.
Ситуация на границе начала резко ухудшаться. Пакистан всё чаще обвинял афганские власти в том, что боевики TTP используют территорию Афганистана для подготовки атак. Осенью 2025 года пакистанская авиация впервые нанесла удары по объектам на афганской территории. Тогда же отношения двух стран резко ухудшились, сопровождаясь взаимными обвинениями и усилением военного присутствия на границе.
Конец 2025 года — начало 2026 года.
Стороны периодически вступали в пограничные столкновения, после которых напряжённость временно снижалась, но затем снова нарастала.
Февраль — март 2026 года.
Очередная эскалация произошла в конце февраля, когда пакистанская авиация нанесла удары по афганским провинциям, после чего Кабул заявил о жертвах среди мирного населения. С 26 февраля по 5 марта, по данным ООН, погибли десятки гражданских лиц, что стало одним из самых серьёзных инцидентов последних месяцев.
Военная операция на линии Дюранда в 2026 году.
Очередная эскалация произошла после серии ударов пакистанской авиации по приграничным районам Афганистана. Исламабад заявил, что целью операции были лагеря боевиков движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (TTP), которое ведёт вооружённую борьбу против пакистанского государства. В Кабуле, в свою очередь, назвали действия соседней страны нарушением суверенитета и заявили, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
Этот эпизод стал очередным витком напряжённости в отношениях двух стран, которая продолжается уже более года и периодически переходит из дипломатического противостояния в вооружённые столкновения. По данным ООН, с позднего вечера 26 февраля по 5 марта 2026 года в результате боевых действий и авиаударов в Афганистане пострадали по меньшей мере 185 мирных жителей: 56 человек погибли, ещё 129 получили ранения.
Министр обороны Афганистана Якуб Муджахид заявлял, что Кабул не заинтересован в военном противостоянии с Исламабадом и рассчитывает решать все разногласия через переговоры. По его словам, афганская сторона открыта для диалога, однако инициативы от Пакистана пока не поступало.
Женщина-генерал Хатуль Мохаммадзай и другие интересные факты про Афганистан.
Женщина-генерал в исламской стране.
Хатуль Мохаммадзай — одна из самых известных женщин в истории Афганстана и первая женщина-генерал и десантник страны. Она смогла построить военную карьеру в традиционном и консервативном обществе, где служба женщин в армии долгое время считалась исключением.
Хатуль родилась в Кабуле в 1966 году и в 17 лет добровольно вступила в армию, когда в стране уже шла война. Мохаммадзай выбрала службу в десантных войсках и проходила подготовку наравне с мужчинами. Позже она окончила юридический факультет и обучалась в военной академии в СССР. За свою карьеру она совершила более 600 прыжков с парашютом и стала инструктором по подготовке десантников.
После прихода к власти талибов в 1996 году ей, как и другим женщинам, запретили работать и свободно выходить из дома. Однако она осталась в стране, зарабатывала шитьём и даже организовала подпольную школу для девочек. После падения режима талибов Мохаммадзай вернулась на военную службу. Позже президент Хамид Карзай присвоил ей звание бригадного генерала. Она стала самой высокопоставленной женщиной-офицером афганской армии, участвовала в подготовке десантников и работала над программами сотрудничества с военными стран НАТО.
Правила гостеприимства в Афганистане.
В афганской культуре большое значение имеют правила гостеприимства и этикета. Если иностранца приглашают в дом, это считается знаком особого уважения. Перед входом в дом принято снимать обувь, а гость обычно заходит внутрь только после хозяина. Во время трапезы традиционно едят руками, используя только правую руку, а в конце еды принято оставлять на тарелке немного пищи — так гость показывает, что он сыт и хозяева хорошо его накормили.
При общении с афганцами также важно соблюдать уважительный тон. Публичная критика или вопросы о женщинах в семье собеседника считаются неприемлемыми. Кроме того, некоторые привычные на Западе жесты, например «большой палец вверх» или знак «ОК», в Афганистане могут восприниматься как оскорбление. Именно поэтому в деловом и личном общении с афганцами особенно ценятся тактичность, терпение и внимание к культурным традициям.
Одна свинья во всей стране.
В течение многих лет в Афганистане жила всего одна свинья — кабан по кличке Ханзин. Он обитал в зоопарке Кабула и стал настоящей местной достопримечательностью.
Поскольку Афганистан является мусульманской страной, где свинина считается запретной пищей, свиньи здесь практически не встречаются. Поэтому Ханзир долгое время считался единственным представителем своего вида в стране. Во время мировой вспышки свинного гриппа в 2009 году животное даже отправили на карантин, несмотря на то, что оно и так жило в изоляции.
Сотрудники зоопарка пытались найти для Ханзира пару, но из-за опасений, связанных с болезнью, эти планы так и не были реализованы. В итоге кабан прожил в одиночестве до 2016 года и остался одним из самых необычных жителей Кабула.
Мальчики для утех, девочки в брюках и число-изгой.
В Афганистане и соседних странах Средней Азии до сих пор встречается бача-бази — вовлечение неполовозрелых мальчиков в эротические танцы и проституцию. Хотя официально, с приходом Талибана в 2021 году, эта практика стала незаконной и карается смертной казнью.
В некоторых семьях девочек временно воспитывают как мальчиков, называя их бача-пош, чтобы дать им возможность учиться, ходить в публичные места и заниматься спортом. Но после полового созревания они возвращаются к женской роли.
Необычное суеверие Афганистана связано с числом 39. Оно считается оскорбительным, так как ассоциируется с проституцией и сутенёрством. Номера автомобилей и квартир с этим числом продаются с трудом и часто маскируются.