Между войной и традицией: факты об Афганистане и его жителях

Афганское общество в целом строится вокруг сильных семейных и общинных связей. Большое значение придается уважению к старшим, особенно к родителям и главам семей. Нормы поведения во многом формируются под влиянием исламских традиций. Они регулируют как общественную, так и личную жизнь, вопросы общения, семейных отношений и внешнего поведения. В то же время в крупных городах и среди образованных слоев населения нередко встречается более светский образ жизни, сформированный под влиянием западного образования и международных контактов.