Петербург готов оказать помощь Брянску

Беглов: Петербург готов оказать помощь Брянску после удара ВСУ.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Брянску после ракетного удара ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Петербург готов оказать необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.

