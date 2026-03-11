Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов

«Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Петербург готов оказать необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.