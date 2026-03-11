Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Брянску после ракетного удара ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Петербург готов оказать необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.