Российские авиакомпании 11 марта завершают вывоз россиян из ОАЭ

Российские авиаперевозчики 11 марта выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ.

Российские авиаперевозчики 11 марта выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ.

При этом, согласно пресс-релизам авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 («Сибирь»), дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки.

Так, «Аэрофлот» выполнит два вывозных рейса из Дубая в Москву в 13:10 и 15:40 по местному времени (12:10 и 14:40 мск). S7 запланировала рейс из Дубая в Новосибирск, он вылетит в 15:15 по местному времени (14:15 мск).

Ранее российский Минтранс сообщил, что за неделю в Россию с Ближнего Востока на 219 рейсах прибыли более 45 тыс. лиц.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр между тем рассказала о вывозе туристов из стран Персидского залива.

