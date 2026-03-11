Российские авиакомпании 11 марта завершают вывоз россиян из ОАЭ

Российские авиаперевозчики 11 марта выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ.
При этом, согласно пресс-релизам авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 («Сибирь»), дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки.
Так, «Аэрофлот» выполнит два вывозных рейса из Дубая в Москву в 13:10 и 15:40 по местному времени (12:10 и 14:40 мск). S7 запланировала рейс из Дубая в Новосибирск, он вылетит в 15:15 по местному времени (14:15 мск).
Ранее российский Минтранс сообщил, что за неделю в Россию с Ближнего Востока на 219 рейсах прибыли более 45 тыс. лиц.
Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр между тем рассказала о вывозе туристов из стран Персидского залива.