Ynet: военные действия против Ирана продлятся еще минимум две недели

Военная кампания Израиля и США против Ирана продлится еще как минимум две недели и, вероятно, не закончится свержением режима аятолл, пишет израильское издание Ynet. При этом в Вашингтоне звучат противоречивые заявления о сроках и целях операции, тогда как в Тегеране заявляют о готовности продолжать войну до победы. Число пострадавших среди мирных жителей Ирана уже превысило 15 тысяч человек.