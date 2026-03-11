Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана

СТАМБУЛ, 11 мар — РИА Новости. Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету.
«Средства противовоздушной обороны Бахрейна перехватили иранскую баллистическую ракету», — цитирует телеканал Sky News Arabia заявление генштаба ВС островного государства.
В ночь на среду об отражении атак БПЛА и ракет сообщили минобороны ОАЭ и Саудовской Аравии.
