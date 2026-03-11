Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана

Минобороны Бахрейна: силы ПВО сбили иранскую баллистическую ракету.

СТАМБУЛ, 11 мар — РИА Новости. Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету.

«Средства противовоздушной обороны Бахрейна перехватили иранскую баллистическую ракету», — цитирует телеканал Sky News Arabia заявление генштаба ВС островного государства.

В ночь на среду об отражении атак БПЛА и ракет сообщили минобороны ОАЭ и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше