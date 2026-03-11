В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в МЧС по региону.
«Объявлен желтый уровень “Воздушная опасность” по Липецкой области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
