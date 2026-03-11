«Киев будет молиться»: на Западе рассказали, что произошло из-за Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке произошел в наиболее неподходящий для Украины момент, из-за чего она может лишиться западных поставок оружия и пойти на еще большие уступки России на предстоящих переговорах, пишет британская газета Telegraph.
«Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) закончился», — указывается в материале.
По словам автора, такое развитие событий может оказать прямое влияние на ход всего украинского кризиса.
«Это дает Москве возможность действовать. Экономический подъем и сокращение поставок военной техники на Украину могут позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Киева больших уступок на будущих переговорах. Кроме того, теперь поставки (западного оружия на Украину. — Прим. ред.), скорее всего, будут еще больше сокращены», — полагает он.