«Бавария» разгромила «Аталанту» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Аталанте» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча в Бергамо завершилась со счётом 6:1.
В составе победителей мячи забили Йосип Станишич, Майкл Олисе (дубль), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала.
В других матчах «Атлетико» нанёс поражение «Тоттенхэму» — 5:2, «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1, а «Галатасарай» одолел «Ливерпуль» (1:0).
Ответные матчи состоятся 18 марта.
Ранее сообщалось, что вратаря «Тоттенхэма» заменили на 17-й минуте после трёх пропущенных мячей от «Атлетико».