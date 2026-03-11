Ричмонд
«Бавария» разгромила «Аталанту» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Аталанте» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Аталанте» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Встреча в Бергамо завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей мячи забили Йосип Станишич, Майкл Олисе (дубль), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала.

В других матчах «Атлетико» нанёс поражение «Тоттенхэму» — 5:2, «Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1, а «Галатасарай» одолел «Ливерпуль» (1:0).

Ответные матчи состоятся 18 марта.

Ранее сообщалось, что вратаря «Тоттенхэма» заменили на 17-й минуте после трёх пропущенных мячей от «Атлетико».