КНДР провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. КНДР во вторник провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хён», за испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В рамках продолжающихся испытаний для оценки способности эсминца “Чвэ Хён” ВМС Корейской Народной Армии к выполнению операций 10 марта произведен очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет. Товарищ Ким Чен Ын по видеосвязи наблюдал за испытательным пуском ракет», — пишет агентство.
