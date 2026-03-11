«Приятная тяжесть»: лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады и посвятила его всей России

Анастасия Багиян принесла России вторую золотую медаль Паралимпиады. Вместе с ведущим Сергеем Синякиным лыжница стала первой в спринте классическим стилем в классе NS1, более чем на девять секунд опередив в финале ближайшую соперницу — немку Линн Кацмайер. Свою победу она посвятила всей стране, а её сопровождающий отметил, что конкуренция в Италии даже ниже, чем на внутренних стартах. Владимир Путин отправил чемпионке поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил за достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма.
Скромный по составу, но не по амбициям, отряд российских паралимпийцев продолжает радовать болельщиков.
Во вторник на живописную трассу в Валь‑ди‑Фьемме впервые вышли лыжники — среди них были и наши спортсмены. К сожалению, один из фаворитов Иван Голубков, выступающий в классе LW 11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног) не смог преодолеть квалификацию спринта классическим стилем. Путёвки в полуфинал он лишился из-за досадной оплошности — перепутал время старта.
«Вчера всё посмотрел, знал, каким стартую. Но в спринте мы обычно [с интервалом] в 30 секунд стартуем, тут — в 15. Переволновался и вот такую грубейшую ошибку допустил. С тем временем, что прошёл, я бы отобрался, конечно, и боролся бы дальше. Очень расстроен», — цитирует Голубкова ТАСС.
А вот Анастасия Багиян, которая соревнуется в классе NS1 (нарушение зрения, ведущий — Сергей Синякин), обошлась без форс-мажоров. Вслед за Варварой Ворончихиной она принесла национальной команде второе золото Игр, что позволило России подняться на десятое место в неофициальном медальном зачёте.
Уже в прологе лыжница заявила о своих претензиях на медали. Она стала второй, уступив чуть больше четырёх секунд чешке Симоне Бубенчиковой. Несмотря на то что к полуфиналу и без того рыхлый снег подтаял из‑за плюсовой температуры, Багиян не испытала никаких проблем и выиграла свой забег с солидным преимуществом. В решающем же и вовсе вошла во вкус и оторвалась от соперниц. Причём настолько, что махать болельщикам начала ещё до финиша — о победе незадолго до пересечения черты ей сообщил Синякин.
«Я очень рада, что впервые за много лет в честь победы нашего спортсмена будет играть гимн и развеваться российский флаг. Я очень счастлива! Хотела бы посвятить это золото всей стране. Всем, кто за нас болел. И особо поблагодарю своего сопровождающего Сергея Синякина: мы победили вместе. Он очень надёжный парень! Золотая олимпийская медаль тяжёлая. Первый раз такую трогаю. И это приятная тяжесть!» — говорила Багиян.
Её ведущий, в свою очередь, поблагодарил Паралимпийский комитет России (ПКР) и его президента Павла Рожкова за возможность принять участие в главных стартах четырёхлетия.
«Спасибо за поддержку нашим близким и родным. Нашему персоналу, который помогал готовить лыжи. Спасибо нашим тренерам, которые очень о нас заботятся. Нас же здесь мало. Спасибо товарищам по команде, которые не доехали до Италии. Но мы три месяца были вместе на сборах, и теперь они за нас болеют. У нас самая сильная сборная — и, судя по этому финалу, конкуренция на чемпионате России даже выше», — передаёт слова Синякина «Матч ТВ».
Примечательно, что Багиян и Синякин стали единственными спортсменами российской делегации, принявшими участие в церемонии открытия в Вероне. По словам ведущего, их целью на Играх было в том числе стать первыми из соотечественников, кому удастся завоевать награду высшей пробы.
«Это очень знаменательный момент. Мы рады за то, что Варвара вчера завоевала золотую медаль. Очень здорово, что Россия успешно выступает на Паралимпиаде. Пока не осознали, что произошло. Есть хорошие позитивные эмоции. Но мы уже одной ногой в завтрашней гонке. Надо настраиваться! Впереди у нас ещё несколько стартов, на которых надо достойно выступить», — добавил Синякин.
Радость от второго золота в Италии испытывал и глава ПКР, который отметил, что спортсмены смогли реализовать весь свой накопившийся потенциал.
«Они настоящие герои! Мы видели после первого золота Варвары Ворончихиной, сколько радости вызывает в нашей стране то, что в честь нашего победителя звучит российский гимн и развевается российский флаг. Мы счастливы, что смогли повторить это снова. Наши спортсмены делают это для нашей большой и любимой России», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».
А само участие спортсменов на Играх, как заявил функционер, говорит о готовности спортивного мира к возвращению россиян.
«Сейчас конкуренция в мире очень большая, мест практически не было. Критерии очень размыты. И то, что FIS и МПК допустили сильнейшую, говорит о добром отношении к нашей стране», — сказал Рожков ТАСС.
Гордость за соотечественников не скрывали и в Госдуме. Так, Светлана Журова подчеркнула, что такие выступления дают надежду на будущее другим олимпийцам и паралимпийцам. А по словам Дмитрия Свищёва, звуки российского гимна придают этой победе особую ценность.
Поздравительное обращение в адрес Багиян направил Владимир Путин.
«Уважаемая Анастасия Николаевна! Поздравляю вас с блестящим выступлением и “золотом” XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убеждён, она вдохновит вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать! Желаю успехов и всего самого доброго», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.