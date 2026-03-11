В КНДР приветствовали избрание нового верховного лидера Ирана

«Как сообщается, недавно Совет экспертов Ирана официально объявил об избрании нового (верховного лидера Ирана — ред.)… Мы уважаем право иранского народа на избрание своего верховного лидера и его выбор», — пишет агентство.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше