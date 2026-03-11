Ричмонд
В КНДР приветствовали избрание нового верховного лидера Ирана

МИД КНДР уважает право народа Ирана на избрание нового верховного лидера.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. МИД КНДР, комментируя избрание нового верховного лидера Ирана, заявил об уважении права иранского народа на выбор, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как сообщается, недавно Совет экспертов Ирана официально объявил об избрании нового (верховного лидера Ирана — ред.)… Мы уважаем право иранского народа на избрание своего верховного лидера и его выбор», — пишет агентство.

