Telegraph: США могут победить Иран, взяв остров Харк

Как утверждает газета The Telegraph, на острове, который находится примерно в 24 км от иранского побережья Персидского залива, находится главный экспортный нефтяной терминал страны — на него приходится около 94% иранского экспорта сырой нефти.
«Президент США давно считает это место слабым звеном Исламской Республики. Захват позволит ему контролировать нефтяную промышленность и финансы страны», — говорится в статье.
Издание также отмечает, что пока в ходе бомбардировок Ирана, проводимых США и Израилем, данный регион затронут ещё не был.
Согласно информации Axios, в США ранее уже обсуждали возможность захвата иранского острова Харк.