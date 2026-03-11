Ричмонд
Telegraph: США могут победить Иран, взяв остров Харк

Захват иранского острова Харк позволит президенту США Дональду Трампу взять Иран под контроль, при этом не вводя американские войска на материковую территорию республики.

Как утверждает газета The Telegraph, на острове, который находится примерно в 24 км от иранского побережья Персидского залива, находится главный экспортный нефтяной терминал страны — на него приходится около 94% иранского экспорта сырой нефти.

«Президент США давно считает это место слабым звеном Исламской Республики. Захват позволит ему контролировать нефтяную промышленность и финансы страны», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что пока в ходе бомбардировок Ирана, проводимых США и Израилем, данный регион затронут ещё не был.

Согласно информации Axios, в США ранее уже обсуждали возможность захвата иранского острова Харк.

