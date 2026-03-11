Ричмонд
Обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно, заявил Орбан

Орбан: обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно и дорого.

БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Обойти вето Венгрии на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро будет слишком сложно и дорого, Брюсселю легче заставить Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по «Дружбе», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии. Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Я ожидаю, что они попытаются обойти его, это не невозможно, но очень сложно и дорого, поэтому им будет гораздо лучше и проще сказать Зеленскому прекратить нефтяную блокаду Венгрии и возобновить нефтепровод “Дружба”, всем будет лучше», — сказал Орбан телеканалу Hír TV, отвечая на вопрос, ожидает ли он обсуждения вопроса о кредите на саммите ЕС на следующей неделе.

