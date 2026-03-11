Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ

Рейсы из ОАЭ в Россию также выполняли «Победа», Utair («ЮТэйр») и «Уральские авиалинии». «Победа» отменила все рейсы в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта, Utair не летает в сообщении с ОАЭ с момента введения ограничений на фоне конфликта в регионе, а последний рейс «Уральских авиалиний» был выполнен из Рас-эль-Хаймы в Сочи в ночь с 5 на 6 марта.