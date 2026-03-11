Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские авиаперевозчики в среду выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ, дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки, следует из пресс-релизов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 («Сибирь»).
«Аэрофлот» 11 марта выполнит два вывозных рейса из Дубая в Москву, они запланированы на 13.10 и 15.40 по местному времени (12.10 и 14.40 мск). S7 запланировала на среду рейс из Дубая в Новосибирск, он вылетит в 15.15 по местному времени (14.15 мск).
Оба перевозчика отметили, что эти рейсы станут последними, полеты в сообщении с ОАЭ будут приостановлены до конца марта или стабилизации обстановки.
Рейсы из ОАЭ в Россию также выполняли «Победа», Utair («ЮТэйр») и «Уральские авиалинии». «Победа» отменила все рейсы в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта, Utair не летает в сообщении с ОАЭ с момента введения ограничений на фоне конфликта в регионе, а последний рейс «Уральских авиалиний» был выполнен из Рас-эль-Хаймы в Сочи в ночь с 5 на 6 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.