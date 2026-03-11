Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, был случай, когда оператор дрона дразнил бабушку с козой, рассказала женщина, получившая ранение.
«Дубовое, Разумное, да все приграничные (поселки — ред.) — беспилотники эти, как птицы, гоняются за людьми, за машинами… У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — рассказала женщина, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По ее словам, случай с бабушкой произошел в деревне Алисовка. Еще в одной деревне женщине, работавшей в огороде, пришлось убегать от беспилотника. К счастью, дрон зацепился за дерево и не сдетонировал. Сама рассказчица получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.