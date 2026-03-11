«Дубовое, Разумное, да все приграничные (поселки — ред.) — беспилотники эти, как птицы, гоняются за людьми, за машинами… У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — рассказала женщина, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.