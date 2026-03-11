Ричмонд
«Терпит крах». На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана

Steigan: конфликт в Иране приведет к возникновению цепочки кризисов в Европе.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. События на Ближнем Востоке могут привести к возникновению в европейских странах серии взаимосвязанных кризисов, которые будут усиливать друг друга, утверждает издание Steigan.

«Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы. Это также приведет к банкротствам и закрытиям отраслей. Если же война затянется, то, вероятно, возникнут последующие кризисы. Глобальные цепочки поставок оптимизированы для эффективности, а не для устойчивости. Эта оптимизация создала взаимозависимости, при которых даже одно нарушение может механически распространяться по всей системе. В итоге возникает поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в энергетике, продовольствии, финансах и геополитике. Система терпит крах», — говорится в публикации.

Также в материале объясняется, каким образом эти процессы скажутся на непосредственном производстве товаров и услуг.

«Нефтехимические нарушения приводят к нехватке синтетических материалов. Отключения газа повышают цены на продукты питания. Дефицит пластика затрагивает больницы и автомобили. Нехватка шин ограничивает транспортировку. Отсрочка производства стали влияет на инфраструктуру. Нехватка алюминия затрагивает автомобили и кабели. Дефицит чипов душит производство. Эти кризисы происходят одновременно и взаимно усиливаются», — указывают авторы.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

