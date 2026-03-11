«Терпит крах». На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана

«Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы. Это также приведет к банкротствам и закрытиям отраслей. Если же война затянется, то, вероятно, возникнут последующие кризисы. Глобальные цепочки поставок оптимизированы для эффективности, а не для устойчивости. Эта оптимизация создала взаимозависимости, при которых даже одно нарушение может механически распространяться по всей системе. В итоге возникает поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в энергетике, продовольствии, финансах и геополитике. Система терпит крах», — говорится в публикации.