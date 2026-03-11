Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе сил ПВО в городе.
«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Запорожской области при атаке ВСУ на машину и мотоцикл погибли два человека.
