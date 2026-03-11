Ричмонд
В Сочи работает система ПВО

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе сил ПВО в городе.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе сил ПВО в городе.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Запорожской области при атаке ВСУ на машину и мотоцикл погибли два человека.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
