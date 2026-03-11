Ричмонд
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ

Magyar Nemzet: причастным к перевозке денег в Венгрии грозит срок до 16 лет.

БУДАПЕШТ, 10 мар — РИА Новости. Причастным к отмыванию денег в Венгрии в связи с перевозкой наличной валюты из Австрии на Украину грозит срок до 16 лет, сообщила газета Magyar Nemzet.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

«Тем, кто будет признан виновным в отмывании денег в связи с делом об “украинском золотом конвое”, грозит суровое наказание. Максимальный срок составляет восемь лет, однако, если преступление было совершено в составе преступной организации, максимальное наказание, то есть восемь лет, удваивается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии проводит расследование, выясняя цель перевозки конфискованных у украинцев средств, а также «предназначались ли деньги и золото для использования внутри страны или за рубежом».

«В итоге семь украинцев были высланы из Венгрии и переданы украинским властям в Захоне. Поскольку расследование не завершилось высылкой украинцев, в деле могут быть замешаны и венгры… Пока подозреваемых в этом деле нет», — добавила Magyar Nemzet.

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
