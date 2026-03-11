Ричмонд
В центре «Спас Град» рассказали о сложностях поисков детей в Звенигороде

Поиски детей в Звенигороде осложнены высокой скоростью течения реки.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложнены высокой скоростью течения реки, которая достигает 2,5 метров в секунду, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

«Глубина в среднем у реки от 80 сантиметров до четырех метров. Поисковые работы осложнены высокой скоростью течения реки — это 2,5 метра в секунду водная масса движется. Видимость под водой — в районе 30 сантиметров всего», — сообщили поисковики.

В «Спас Граде» подчеркнули, что дно реки в месте поисковых работ представляет из себя песок, ил и большие намывы.

«Намывы подразумевают собой смывы песка из одного места в другое. То есть в каких-то местах образуются углубления, а в других местах появляются островки, где воды становится буквально по колено. Ежегодно эти намывы меняются. Они могут меняться при сильном течении даже раз в сутки», — уточнили в центре.

По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.