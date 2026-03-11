В центре «Спас Град» рассказали о сложностях поисков детей в Звенигороде

«Намывы подразумевают собой смывы песка из одного места в другое. То есть в каких-то местах образуются углубления, а в других местах появляются островки, где воды становится буквально по колено. Ежегодно эти намывы меняются. Они могут меняться при сильном течении даже раз в сутки», — уточнили в центре.